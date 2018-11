Innovatsioon: Istanbulis saab metroosõidu eest maksta prügiga

Istanbulis baseeruv IT-ettevõte Isbak seadis koostöös linnavalitsusega İTÜ-Ayazağa metroojaama Maslakis üles prügiautomaadid, et ärgitada inimesi rohkem prügi sorteerima. Metroojaama prügiautomaadid, mis pakuvad sisestatud taara eest sõiduraha on äärmiselt mugav viis panna prügi sorteerima ka neid inimesi, kes kodus seda tavaliselt ei tee.

Türgis ei saa tagastatud taara eest raha nagu meil Eestis, mistõttu on metroojaamas pudelite ja purkide eest saadav sõiduraha väga uuenduslik idee. Pärast taara prügiautomaati sisestamist purustab ja hakib masin pudelid ja purgid tükkideks. Linn plaanib lisada kokku ligi sada prügiautomaati 25 asukohta üle terve Istanbuli, kaasa arvatud koolide ja ülikoolide juurde.

Kuigi idee on õilis, tuleb automaati sisestada suur hulk taarat, enne kui üks tasuta sõidupilet kokku tuleb. 0,33 liitrine plastmasspudel annab 2 kurusit (ühes türgi liiris on 100 kurusit), 0,5 liitrine pudel 3 kurusit, liitrine pudel 6 kurusit ja 1,5 liitrine pudel üheksa kurusit. Metroopilet maksab aga keskmiselt 2,60 türgi liiri, mis tähendab, et ühe tasuta pileti saamiseks peaks automaati panema 28 1,5 liitrist pudelit.