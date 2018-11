Tark teab: neid nõuandeid järgides hoiad hotellis ööbides oma tervist

1. Proovi mitte kasutada hotelli poolt pakutavaid esemeid nagu kohvikann, jäänõu, voodi kõrval olev lüliti, telefon ja telekapult. Need on hotelli kõige räpasemad kohad.

5. Pese hotelli poolt tuppa toodud veeklaas üle. Uuringutest on selgunud, et mitte kõik hotellid ei pese pärast iga külastajat ruumis olevaid veeklaase.

6. Ära käi hotelli vaiba peal ringi paljajalu. Paljudes riikides on kombeks toas välijalanõudega olla ning iial ei tea, millised külastajad on enne sind samas toas viibinud. Kõige mõistlikum on kasutada susse.