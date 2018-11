Uskumatud jaburused, mida lennusaatjad on lennukis korda saatnud

Salongipersonal on enamasti ülimalt kannatlik ning kõigil neil on alati naeratus näol, hoolimata ajavahe väsimusest, paistes jalgadest ja tänamatutest reisijatest. Aastate jooksul on aga mõnel lennusaatjal kõrini saanud. Ja see on tekitanud lennukis paraja kaose.