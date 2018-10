Lennufirma hakkab salongi lubama minihobuseid

Uue reegli kohaselt võib lennukisse endaga kaasa tuua ka minihobuse, kui ta on tugiloomana registreeritud, kirjutas Sydney Morning Herald.

Minihobused on tavaliselt 60-90 sentimeetri kõrgused ja kaaluvad 30-45 kilogrammi ning tõenäoliselt mahuks üks hobune kabiini ainult esimeses reas istuvate reisijate ette seisma, selgitas Alaska Airlinesi klienditeeninduse juht Ray Prentice.

Kuigi minihobuse kasutamine tugiloomana on veel üsna haruldane, eelistavad paljud erivajadusega inimesed just hobust. Hobused elavad koertest ja kassidest kauem ning nad on tugevad, mistõttu saavad neist tuge ka liikumisvaegusega inimesed. Lisaks sellele võivad mõned inimesed eelistada minihobust koerale religioossetel põhjustel.

«Ma oskan nimetada ainult kolme inimest USAs, kes neid [minihobuseid] tugiloomana kasutavad. See ei ole väga tavaline,» sõnas erivajadustega reisijatega tegeleva organisatsiooni Open Doors tegevjuht Eric Lipp.

«Nad [hobused] suudavad pakkuda funktsioone nagu tõstmine, kandmine, tõmbamine ja lükkamine. Koer või hobune aitab sul kas asju üles tõsta või sind juhtida,» selgitas Lipp.

Ameerika Ühendriikide lennufirmades on olnud probleeme tugiloomana registreeritud kummaliste loomadega, kelle toeks olemine on kas küsitav, või kes on lennukites hakanud pahandust tegema. Näiteks on tugiloomana pardale kas toodud või üritatud tuua nii känguruid, pingviine, paabulinde, madusid kui ka põrsaid. Kui loom on registreeritud emotsionaalse toe loomana, ei pea tema eest tasuma piletihinda ning ka puur ei ole vajalik.

Erivajadustega inimeste eest võitlejad, lennufirmad ja seaduseloojad on kõik nõustunud, et paljud reisijad kasutasid emotsionaalse tugilooma luba lihtsalt ära ning tõid lennukitesse lihtsalt koduloomi, et ei peaks nende transpordi eest lisaks maksma.

«Inimesed kasutasid seda kurjalt ära,» sõnas Lipp.

Lisaks Alaska Airlinesile lubatakse minihobuseid tugiloomana pardale ka United Airlinesi ning Southwesti lendudel.