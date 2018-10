Pakistani köök: chapati ja paratha

Lameleib on pakistanis väga igapäevane nähtus. Ning selle taina valmistamiseks läheb vaja ainult kahte koostisainet: jahu ja vesi. «Loomulikult on ka versioone, kus kasutatakse õli või kheed, kuid isiklikult olen harjunud just selle tainaga,» ütles kaks aastat Pakistanis elanud ning pakistanlasega abielus olev eestlanna Minni Ansip.