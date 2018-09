Lennusaatja noorele emale: beebi ei tohi lennukis nutta kauem kui viis minutit

Kaheksakuuse väikelapsega lennanud perekond sai teisipäeval Sydneyst San Fransiscosse suundunud lennul salongipersonali juhi käest pahandada, kuna beebi ei suutnud nuttu lõpetada, kirjutas The Independent.

Äriklassis reisinud pereema Krupa Patel Bala sõnul oli laps nutnud ligi viis minutit, kui lennusaatja tuli nende juurde, tõstis tema abikaasa vastu häält ning sõnas, et see on «täiesti vastuvõetamatu,» et beebi nii pikalt nutab.

Bala jagas lennusisest Wi-Fit kasutades seejärel Facebooki oma kogemusest postituse.

Naine kirjeldas, et selgitas lennusaatjale nimega Linda, et käsk oma väikelapse nutmine lõpetada on küllalt stressirohke, mille peale Linda vastas, et nad võivad seda edasi arutada tavaklassis. Sinna jõudes öeldi naisele, et neil on reeglite raamat, mille kohaselt ei lubata beebidel nutta kauem kui viis minutit, kuna «see viib meeskonna tõsiselt stressi».

«Naljakas, see tekitab minus ka tõsiselt stressi, kui beebi nutab - ma tegelikult ei naudi seda, kes oleks osanud arvata,» kirjutas Bala.

Naine jätkas, et kui nad küsisid teistelt salongipersonali liikmetelt, kas nad on neid häirinud, ei olevat neil olnud aimugi, millest jutt käib.

Bala sõnul oleks olnud palju konstruktiivsemaid viise, kuidas salongipersonali juht oleks saanud olukorrale läheneda.

«Ta oleks võinud meil paluda beebiga ringi jalutada ning taktitundeliselt mainida, et see hakkab reisijaid segama või ÜKSKÕIK mida öelda naeratuse saatel, mõistes, et me ei olnud seal selleks, et kõiki (kaasa arvatud meid endid) kannatama panna,» oli Bala nördinud.

Lennusaatja vastus oli aga, et beebi nutmine pole aktsepteeritav ning vanemana pean teda kontrollima, selgitas Bala.

Ta sõnas, et nende perekond ei lenda enam iial United Airlinesiga. «Imikute vanematel on juba niigi beebiga raske reisida ning me ei vaja lennumeeskonna juhte meiega pahandama, kui me niigi juba teeme kõik, et oma lapsi ja nende nutmisi hallata,» lisas Bala.

United Airlines vabandas naise ees ning lennufirma poolt välja saadetud teates kinnitati, et United Airlinesi esindajad on Balaga ühenduses olnud ning pärast maandumist võeti perekond lennujaamas vastu, et ametlikult vabandada ja hüvitist pakkuda.

«Noored pered on meie lendudel, sealhulgas äriklassis, teretulnud. Me jätkame vahejuhtumi uurimist ettevõtte siseselt ning uurimise ajaks on kõnealune salongipersonali liige töölt eemaldatud,» seisis teates.

Pärast lennufirmaga suhtlemist uuendas Bala oma Facebooki postitust ning lisas, et ta on rääkinud nii mitme inimesega United Airlinesist, seal hulgas lennuki kapteni ning teiste salongipersonali liikmetega. «Nad on kõik kenad, lahked ja suurepärased inimesed,» sõnas ta.