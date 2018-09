Lennusaatja töised armuafäärid paljastada ähvardanud eksabikaasa sai lennukeelu

Kaks aastat tagasi avastas mees, et tema lennusaatjast abikaasa ja nende nelja ühise lapse ema on teda korduvalt petnud ning sellest oma arvutis päevikut pidanud. Naine pani päevikusse kirja oma seksuaalvahekorrad nii lennukites kui ka hotellides erinevate armukestega, kellest paljud olid väidetavalt abielus piloodid.

Lennusaatja, kelle nimi on saladuses peab nüüd kohtuvõitlust selle üle, et päeviku intiimseid detaile ei avaldataks. Naist toetab ka Transavia, Air France-KLM odavlende teostav tütarettevõte, kes soovib kaitsta oma ettevõtte ja töötajate mainet.

«Meie personali laimamise ja kuritarvitamise tõttu on tal keelatud lennata viis aastat,» selgitas Transavia esindaja ning lisas, et lennufirma võtab juhtumit tõsiselt. Esindaja sõnul tõestas siseaudit, et reisijate turvalisus ei olnud kordagi ohus.