Soomlaste 40 aastat kestnud uuring: puhkusel käijad elavad oluliselt kauem

Soomlaste uuringust selgus, et inimestel, kes võtavad aastas vähem kui kolm nädalat puhkust, on 37 protsenti suurem risk noorelt surra kui neil, kes rohkem puhkavad, kirjutas Lonely Planet.

Uurimusega alustati 1970-ndatel, kui hakati jälgima 1200 ärimeest, kelle puhul oli alust arvata, et nad on südamehaiguste riskigrupis oma kaalu, kõrge vererõhu või kolesteroolitaseme tõttu.

Pikemal puhkusel käijate ning töönarkomaanide tervisenäitajate vahe oli uuringu järgi «selge ja märkimisväärne». Samuti jõuti tulemusele, et need, kes vähem puhkusel käisid, töötasid ka igapäevaselt rohkem ning magasid vähem kui puhkajad.

Pika töö tulemused tehti teatavaks Euroopa Kardioloogia Kogukonna konverentsil Münchenis, kus üks uuringu peamisi läbiviijaid, professor Timo Strandberg pakkus välja, et arstid peaksid riskigrupis olevatele patsientidele hoopis puhkust välja kirjutama, selle asemel, et lihtsalt elustiili muutust soovitada.

«Ei tasu arvata, et muidu tervislik elustiil kompenseerib liiga palju töötamist ning puhkuse mitte võtmist,» sõnas Strandberg ning lisas, et puhkus on hea viis stressi maandamiseks.

Samuti avastasid teadlased üllataval kombel, et need uuritavatest, kellele arst andis ranged juhtnöörid kaalu langetada, ravimeid võtta või suitsetamine lõpetada, olid suuremas noorelt suremise ohus kui need, kellele ei soovitatud ühtegi elustiili muutust. Teadlased arvavad, et see võis olla tingitud lisastressist, mida sellised muutused tekitavad.