Reisiekspert soovitab: 7 toitu, mida reisil olles võiks vältida

Kuigi kõik teavad, et eksootilistesse piirkondadesse reisides ei tohiks juua kraanivett, kiputakse jahedat jooki tellides unustama, et jääkuubikud on alati tehtud just kraaniveest. Lisaks jääkuubikute vältimisele on veel mitmeid toiduaineid, mida reisimisel tuleks oma tervise huvides vältida.