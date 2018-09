Maailmaränduri päevik: Kuubal tuleb kivistunud pilkudega inimesi otsimas käia

Ratas koos ja vaim valmis, jõudis kätte aeg Santa Clarast lahkuda. Enne veel ootas mind Carlose kodus pirakas hommikusöök. Esindatud olid ilmselt pooled inimkonnale teada olevad puuviljad ja kõik muud hea.

Teekond Colonisse FOTO: Risto Prii

Päeva sihiks oli jõuda väiksesse linna nimega Colon, mis asub kuskil saja kilomeetri kaugusel Santa Clarast. Tuul oli tagant ja mägesid silmapiiril polnud. Keskpäeval hakkas Kariibide päike aga korralikult kütma ja tundus, nagu oleksin tagasi Aasias.

Kuuba suvi on kuum ja vihmane. Siiamaani on iga päev vähemalt korra sadanud. Sadu on pea alati väga tugev ja ujutab tänavad ilusti üle. Kui kuumus juba vaikselt peast lolliks tegi, hakkas äkitselt müristama ja äikest lööma. Proovisin süngete pilvede eest ära sõita, aga muidugi mõista see ei õnnestund. Niisiis tuli paar viimast tundi vihmas vändata.

Kurjakuulutavad pilved FOTO: Risto Prii

Läbimärjana jõudsin lõpuks Colonisse, kus mind võtsid vastu Aimara ja Raul. Mõlemad rääkisid head inglise keelt. Hurraa, seekord jälle vedas. Samuti alustasin hispaania keele õppimisega, kuigi peab tõdema, et kahe päevaga keel päris suus veel pole.

Peale pesu käisin kohalikus restoranis söömas. Mu pasta carbonara oli vist jah pasta, natuke raske oli aru saada. Samas portsjon oli suur ja kõhu sai täis.

Tagasi Aimara ja Rauli juures, sattusime elust ja olust rääkima. Tuli välja, et pea pooled nende klientidest olid ratturid. Eks siin tuleb süüdistada asukohta. Nimelt on Colon, nagu varem öeldud, ideaalsel kaugusel Santa Clarast, mis on üks Kuuba suurimaid linnu ja kus asub ka lennujaam. Ratturid, kellel pole üleinimlikke võimeid, satuvad kõik siia, et siis edasi Havanna või Varadero poole vändata. Täpselt see oli plaanis ka mul. Alguses Varaderosse ja siis Havannasse.

Varadero on Kuuba kõige suurem kuurortlinn ning Aimara ja Rauli arvates asub seal ka kõige ilusam rand. Leidsin endale odavamapoolse majutuse täpselt ranna ääres. Peale järjekordset hiiglaslikku hommikusööki sain päris varakult teele.

Plaan oli kiirelt Varaderosse jõuda, et rohkem aega ringi vaadata oleks. Teekond möödus vanade ameerika autode, vene masinate ja hobuvankritega võidu sõites. Ristmikul kaarti uurides, tuli minu juurde üks härra ja andis teada, et mõnikümmend kilomeetrit eemal on sild katki ja läbi ei pääse.

Joonistas mulle vanale ajalehele ümbersõidu kaardi ja küsis kolm dollarit oma vaeva eest. Olevat ta hea inimene, kes päevast päeva seal ristmikul segaduses turiste aitab. Andsin talle lõpuks ühe dollari sellise suurepärase kunstiteose eest ja sõitsin edasi.