Qantas plaanib avada maailma kõige pikema lennuliini

Singapore Airlines teatas hiljuti, et plaanib avada Newarkist Singapuri lendava 18 tundi ja 45 minutit kestva maailma pikima lennuliini. Nüüd teatas Qantas aga, et plaanib avada veelgi pikema liini, Londonist Sydneysse, mis kestaks kaks tundi kauem Singapore Airlinesi lennust ning trumpaks selle pikkuselt seega üle, kirjutas Lonely Planet.

Qantas plaanib ülipika lennuliiniga algust teha 2022. aastal, kuid plaan pea ööpäeva kestva lennu avamiseks on küpsenud juba «Päikesetõusu projekti» nime all pikemat aega. Kõigepealt uuris Qantas Airbusi ja Boeingu käest sellise lennuki võimalikkuse kohta, mis suudaks 20 tundi ilma tankimiseta lennata ning suuta piisavalt suurt raskust kanda, et hädaolukordade ja tugevate tuultega toime tulla. Hetkel kaalub lennufirma kahte valikut, kas Airbus A350 või Boeing 777X lennukeid, mis mõlemad suudavad kanda 300 reisijat pea maakera teise otsa.