Terroristide poolt hävitatud Palmyra avatakse peagi taas turistidele

Palmyra oli kunagi antiikmaailma oluliseks kultuurikeskuseks ning selle varemete hävitamine on üks Süürias käiva kodusõja mõju märgilisemaid ilminguid, kirjutas Lonely Planet.

ISISe võitlejad okupeerisid ajaloolise paiga tervelt kaks korda ning hävitasid Palmyra templeid, sambaid ning ka võidukaare. Alates 2017. aasta märtsist on antiiklinn taas Süüria valitsuse mõju all ning käimas on taastamistööd.

Palmyra restaureerimisega tegeleb UNESCO ning ajaloomälestis loodetakse turistide jaoks valmis saada 2019. aasta suveks.

«See on maailma ajalugu ja see ei kuulu ainult Süüriale», ütles Homsi piirkonna kuberner, kelle sõnul käib taastamise ümber tugev rahvusvaheline koostöö. Ta lisas, et mitmed suurriigid on pakkunud oma abi Palmyra artefaktide ja ajaloolise väärtuse taastamisel. Mitmete purustatud kujude ja esemete varemed viidi Damaskusesse, kus neid koos Moskvast pärit ekspertidega restaureeritakse.

Hoolimata Palmyra taastajate optimismist, on vähetõenäoline, et järgmise aasta suvel turistid hordide viisi Süüriasse hakkaksid reisima. Paljude riikide valitsused üle terve maailma soovitavad Süüriasse mitte reisida ning piirkonda ei peeta veel ohutuks.

Süüria on endiselt sõjas ning Idlibi linnas toimub tõenäoliselt peagi viimane suurem lahing. See riigi loodeosas asuv linn on veel ainus mässuliste valduses olev piirkond Süürias. Kuigi käivad läbirääkimised lootuses suuremat sõjalist kokkupõrget vältida, annab valitsus siiski tõenäoliselt oma vastulöögi. Süüria teistes piirkondades hakatakse vaikselt aga seitsme aasta pikkusest verisest konfliktist taastuma ning riiki taas üles ehitama.