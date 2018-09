Eesti parimad seene- ja marjakohad

Tavapäraselt käiakse metsas maasikal, vaarikal ja mustikal. Aga eestlaste lemmikmarjad on ka murakad, pohlad ja jõhvikad. Kõik need on maitsvad nii kohe süües, kui hoidistades. Perenaistel retseptidest juba puudu ei tule!

Seentest on enim hinnatud kukeseened, seda nii hea maitse kui omapärase välimuse tõttu. Koorekaste nendest kollastest kaunitaridest koos värskete kartulitega on üks parimaid suviseid roogi üldse! Kukeseeni on kõige lihtsam leida Lõuna-Eestist ja Saaremaalt.

Samuti maitsevad suurepäraselt puravikud, riisikad, sirmikud ja võiseened. Metsavaikuses sammuda on ühtviisi mõnus nii üksi kui kaaslasega, kuid minna võib ka suurema seltskonnaga. Pakutakse ka seeneretki, kus kogenud juhendaja kaasabil õpitakse seeni tundma ja määrama.

Põhja-Eesti

Oandu taimetarga rada on kui looduslik botaanikaaed. Sügisel kasvab raja äärde vabaõhu-seenenäitus, kus saab näha kuni 60 liiki seeni.

Paukjärve loodusrada on aga hästi tuntud suurepäraste mustika-, pohla- ja kukeseenekohtade poolest.

Lõuna-Eesti

Esimesed jõhvikakorjamise maailmameistrivõistlused toimusid Emajõe Suursoos, nii et selle koha võiksid kõrva taha panna kõik jõhvikasõbrad.

Järvselja ürgmetsa loodusõpperada on huviliste seas tuntud oma suurepäraste mustikakohtadega.

Kuid samuti tasub külastada kauni loodusega Vapramäe - Vellavere - Vitipalu matkaradu.

Saared

Meie suurim saar Saaremaa on kuulus oma seene- ja marjakohtade poolest.

Metsa koos giidiga

Kes soovib aga kindla peale minna ning üksi metsas seigelda pigem ei soovi, võib valida mitmete giidiga seene- või marjamatkade vahel. Nii saab Soomaal minna koos matkajuhiga seeni või jõhvikaid otsima ning Loode-Eestis erinevaid metsamarju korjama. Noarootsil pakutakse aga ka taimede tundmise retke.

Lisaks on nimekirja parimatest seene- ja marjakohtadest üle Eesti kokku pannud RMK.

Tasub teada

Mida kaasa võtta?

Kui lähed metsa omal käel, veendu, et kaasas oleksid vihmakeep, veekindlad jalanõud, täislaetud akuga telefon (hea kui sellel oleks ka kompassirakendus või võta kaasa päris kompass), laetud akupank ja sääsetõrjevahend. Puugihammustuste vältimiseks kanna heledat, pikkade varrukatega riietust, püksisääred tuleks toppida sokkide või kummikute sisse.

Mida korjata ja mida mitte?

Eesti metsades on külluslikult erinevaid söögiseeni, kuid võib välimus võib petta. Kui vähegi kahtled, jäta seen korjamata. Kasulik on enne metsaminekut ära teha kodutöö ja tutvuda meie metsades kasvavate söödavate seente ja marjadega.

Kuhu mitte minna?

Kaitseväe harjutusaladel ja nende läheduses liikudes tuleb turvalisuse huvides jälgida liikumispiiranguid ja ohutusnõudeid. Selliste alade piirid on tähistatud valge-punase- või kollase-punasetriibuliste postidega. Igale postile on märgitud must nool, mis näitab, millisesse suunda jääb harjutusväli.