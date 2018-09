Itaalia pakkumine pensionäridele: koli siia maalilisse piirkonda ning ela 10 aastat maksudeta

Itaalia valitsuses on ettepanek veel endiselt kaalumisel, kuid kui plaan läbi läheb, on riigi lõunapiirkondadesse oodatud elama nii itaallastest kui ka välismaalastest pensionärid.

Lisaks maksuvabastusele saavad pensionärid nautida ka soodsat elamispinda, meeldivat ilma ja suurepärast toitu. «Me usume, et see huvitab ka välismaalasi, kuna Itaalia on kaunis riik», sõnas Itaalia siseministeeriumi majandusnõunik Alberto Brambilla.

Pensionäre vastu võtvad külad ja linnad peavad omakorda tõestama, et neil on hea tervishoiusüsteem, efektiivne jäätmekäitlus ja head pargid ning valgustus. Eeldatakse, et uued elanikud elavdavad kohalikku majandust ning hetkel arvestatakse, et keskmine uusasunikest paar kulutaks nendes piirkondades aastas ligi 20 000 kuni 25 000 eurot.