Jaak Roosaare «Reisikajas»: USAs töötades ja reisides mõistsin, et aeg on asjadest olulisem

«Töö käigus kohtusin sageli peredega, kes minu arvates töötasid liiga palju. Ja samal ajal oli neil jällegi liiga palju asju, aga ei olnud aega neid kasutada. Üks oluline järeldus, mille enda jaoks tegin, oli, et aeg on olulisemad kui asjad. Et tuleks katsuda jõuda sellisesse seisu, kus mingi osa sinu sissetulekust tuleb investeeringutest või passiivselt, et sa ei pea iga päev jälle nullist alustama,» kirjeldas ta.