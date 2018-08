Tuuli Roosma iraanlasest külalisi vaimustas Eestis olles vihm ja mets

Kui pikalt nad teil külas olid ja mida te neile näitasite?

Tuuli: Nad olid siin kolm nädalat. Näitasime neile seda, mida me tavaliselt isegi ilmselt vaatame. Kuna nende jaoks oli kõik nii teistmoodi, ei olnud vaja viia neid kuhugi erilisse kohta, vaid tulla lihtsalt meile külla ja muudkui järjest imestada.

Mis nende jaoks siin teistsugune oli?

Tuuli: Nad ei osanud Euroopa WC-s käia. Me tegime neile väikse koolituse, kuidas meie tuletti kasutada. Nad kuulasid kõik ilusti ära ja ütlesid, et uskumatu, see on kõik väga raske. Aga siis hakkasid minema ja küsisid, et vabandust, kuidas see ikkagi käis, et räägi veel korra.

Said nad lõpuks hakkama?

Tuuli: Inimene harjub kõigega. Lõpuks said nad isegi kuivkäimlaga hakkama. Meesterahvas (Mojtaba) viis tualetti pudeli, sest nemad on ikkagi harjunud pärast tualetis käimist pesema, mitte paberiga toimetama. Tema käis siis alati pudeliga vetsus, aga Fateme harjus ära ja kasutas tualetti nii nagu meiegi.

Kuigi olite ise Iraanis nii pikalt reisinud, kas midagi üllatas ka kaugete külaliste juures?

Tuuli: Me teadsime ju ikka, et mõned asjad on teistmoodi, nagu see WC asi. Aga ei saa nagu aru, et see ongi nende jaoks ainus võimalus maailmas. Ja kuna nad polnud kunagi varem välismaal käinud, siis kõik oligi nende jaoks nii uus.

Hästi tore oli see, et vaatasime ise ka Eestit uue pilguga, läbi nende silmade. Nad tohutult rõõmustasid, kui vihma hakkas sadama ja see oli nende jaoks parim reisipäev üldse.

Kuna nad olid jaanipäeval ka siin ning oli kuulda, et kusagil võib sadada, olime meie veidi mures. Aga nemad just ootasid vihma ja ütlesid, et palun palun Allah, et tuleks vihma. Ja naljatasid veel, et sorri eestlased.

Kuivõrd neil õnnestus siin oma usutalitusi järgida?

Tuuli: Iraanis olid igal pool väikesed palvelad, aga Eestis ju ei ole. Seega pidime igal pool määrama Meka suunda. Vaatasime, kus on lõuna ja natuke lõunast kõrvale, lihtsalt enam vähem käega.

Hästi kummaline oli see näiteks, et lõuna ajal näitasime neile, et lõuna on seal kus on päike praegu. Aga nemad ütlesid, et ei, päike ei ole kunagi lõunas. Meie olime jällegi segaduses, et kuidas ei ole? Päike on lõuna ajal lõunas.

Ja siis me vaidlesime ja nad ütlesid, et päike läheb idast läände ja lõuna ajal on päike otse üleval. Neil puudus see kogemus, et päike võib lõunas olla.

Olidki pidevalt sellised asjad, mida ei oskaks kahtlustada või arvatagi, et nende jaoks see huvitav võiks olla.