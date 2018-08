Finnair kaalub purjus pilootide tõttu lennukitesse alkolukkude paigaldamist

Üle-eelmisel nädalal pidas politsei kinni lennukisse suunduda plaaninud 1,5 promillises joobes Finnairi piloodi. Soome meediaväljaanded Ilta-Sanomat ja Yle.fi kirjutavad, et Finnairi töötajatel on varemgi alkoholiprobleeme olnud ning näiteks sel aastal on alkoholiravile saadetud juba kümme pilooti. Seetõttu otsib lennufirma nüüd tõhusamaid meetmeid reisijate turvalisuse tagamiseks.