Ameerika köök - uskumatu segu eri rahvaste toidukommetest

Justament see rahvaste paabel, mis Ameerikas elab, on teinud ka sealsest köögist samavõrd kirju kompoti, nagu on seda kõik need kultuurid, mida see suur maa endas tervikuks seob.

«Kõik see peegeldub ka Ameerika köögis, mis on segu mitmete rahvaste köökidest. Ka ameeriklastel endil on raske jõuda üksmeelele, millised road moodustavad traditsioonilise Ameerika köögi,» ütles Janita Barrera-Cueto.

Paljude teiste seas pretendeerivad Barrera-Cueto sõnul sellele nimetusele erinevad grillsteigid, täidetud kalkun, vürtsikad kanatiivad, maisitõlvik, kartulisalat, õunakook ja muidugi hamburgerid ning hot-dog'id.

«Vastupidi üldlevinud arvamusele eelistavad ameeriklased siiski traditsioonilist restoranitoitu kiirtoidule,» kummutas ta tuntud arusaama.

Üldist mõistet «Ameerika köök» on Barrera-Cueto sõnul võrdlemisi raske, vaat et võimatu kirjeldada. «Märksa lihtsam on rääkida piirkondlikest köökidest,» lausus ta.

Ameerika on tõesti suur maa ja eri piirkondade köögid on Barrera-Cueto ütlust mööda arenenud erinevalt, sõltuvalt milliselt maalt tulnud kolonistid selle piirkonna asustasid ja millised toorained kuskil kasvasid.

Uus-Inglismaa stiil

on levinud Kirde-Ameerikas ja selle visiitkaardiks on Barrera-Cueto sõnul eelkõige homaarid ja mitmesugused paksud supid (chowder'id).

«Selle piirkonna esindusroaks võibki pidada merekarbisuppi (Clam chowder),» sõnas ta.

Lõuna stiil

Olevat aga levinud Ameerika kaguosas. «Sellele on omased paneeritud ja õlis küpsetatud road, paksud kastmed ja ülimagusad desserdid,» jätkas ta.

Esindusroa nimele pretendeerib Chicken Fried Steak – paneeritud ja õlis küpsetatud veisesteik, enamlevinud dessert on aga pekanikook.

Barrera-Cueto jätkas, et muidugi armastatakse lõunaosariikides kogu südamest barbeque’d (mitte segamini ajada grilliga!).

«Barbeque tähendab eelkõige madalal temperatuuril pikka aega küpsetatud searibisid, aga ka teisi lihatükke, mida serveeritakse roheliste ubade ja maisileivaga,» täpsustas ta.

New Orleansi ehk cajun'i stiil

Kuigi New Orleans asub lõunas, on sealne köök Barrera-Cueto sõnutsi unikaalne. «Kreooli ja cajun'i köök on suurepärane segu Hispaania ja Prantsuse kokakunstist, vürtsitatud Aafrika ja Lõuna-India mõjutustega,» jätkas ta.

Üleküpsetatud kala ja steigid valmivat seal maitseaineid kokku hoidmata. «Esindusroogadeks on jambalaya and gumbo – eri lihade, vorsti ja mereandide hautised,» teadis ta.

Edela-Ameerika ehk tex-mex-stiil

on Barrera-Cueto ütluse kohaselt rohkem kui ükski teine mõjutatud Ameerika põlisasukate – indiaanlaste – poolt, aga samuti ka varaste Hispaania kolonistide ning muidugi oma naabrite – mehhiklaste poolt.

«Peamine erinevus Mehhiko köögist seisneb kohalikus tooraines, mida siis Mehhiko vürtsidega maitsestatakse. Ohtralt kasutatakse ka kõiksuguseid tomati baasil valmistatud tugevalt vürtsiseid kastmeid ehk salsasid,» valgustas ta.

Ametlikult olevat selle piirkonna rahvusroaks tunnistatud chili – erinevate tšillipiparde, tomati ja veiseliha hautis.

Viimastel aastakümnetel olevat aga plahvatuslikult kasvanud barbeque, eriti just brisket'i (veise rinnaliha) populaarsus.

Kalifornia stiil – uskumatu segu eri rahvaste toidukommetest

on aga avatud julgetele ja avangardsetele eksperimentidele, kus annavad tooni ja maitset mereannid ning värsked puu- ja köögiviljad.

Siinne etniliselt kirju rahvastik on tema sõnul kokku pannud uskumatu segu eri rahvaste toidukommetest.

«Näiteks võib avokaadorohke värske roheline salat olla maitsestatud tugevate vürtsidega või siis serveeritakse tsitruselisi Aasia vürtsidega maitsestatud maapähklikastmes. Või siis pakutakse kergelt grillitud kala hoopiski Hiina köögiviljade ja indiaanlaste praeleivaga,» rääkis ta naerusuiselt ja kaasahaaravalt, soovitades selle suure ja uhke maa köögi huvilistel ise proovi teha.

Chicken Fried Steak (Paneeritud veisesteik)

Kõigepealt valmista paneerimissegu:

Jahu 150 gr

Jahvatatud must pipar 1 gr

Küpsetuspulber 3 gr

Cayenne pipar 1 gr

Sibulapulber 3 gr

Jahvatatud paprika 4 gr

Seejärel võta 160 gr lihaveise välisfilee tükk ja vasarda see lihahaamriga õhukeseks. Aseta liha paneerimissegusse ja pressi segu liha sisse. Klopi lahti üks muna, lisa sellele soola ja pipart. Tõsta liha muna sisse, seejärel uuesti paneeringusegusse ja pressi segu liha sisse. Kuumuta pannil piisavas koguses toiduõli ja uputa paneeritud liha õlisse. Küpseta liha pannil 3–4 minutit kummaltki poolt, kuni paneering tõmbub kuldpruuniks. Seejärel aseta liha paariks minutiks pabersalvrätikule nõrguma.

Kastme (gravy) valmistamiseks on vaja:

Jahu 10 gr

Taluvõi 30 gr

Piim 20 ml

Piprasegu 1 gr

Sool 1 gr

Sulata potis või, lisa jahu ja kuumuta. Seejärel lisa piim ja maitseained ning kuumuta, kuni kaste pakseneb piisavalt. Kata liha kastmega ja serveeri.