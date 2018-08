Y-generatsioon eelistab mesinädalate asemel hoopis sõpradega reisida

47 protsenti uuringus osalenutest vastas, et nad on käinud või plaanivad minna sõpradega reisile. 52 protsenti ehk üle poole vastanutest väitsid, et neil on toredam olla koos suurema seltskonnaga, võrreldes lihtsalt kahekesi kaaslasega reisimisega. See aga võib tähendada, et mesinädalate traditsioon on vaikselt moest minemas.