Aasias saab tipprestoranides einestada soodsamalt kui Tallinna tänavatoiduputkades

Maailma kõige soodsam Michelini tärni pälvinud toidukoht on irooniliselt ühes maailma kõige kallimas linnas Singapuris. Kui algselt oli Hongkongi stiilis sojakastmes kana ja nuudleid pakkuv Liao Fan kõigest toiduputka, siis nüüd on see laienenud restoraniks. Liao Fanist saab maitsva roa kätte 1,88 euroga.

See paik on esimene dim sumile ehk Hiina pelmeenidele keskenduv restoran, mis on teeninud Michelini tärni. Tänu oma suurepärasele edule on Tim Ho Wan laienenud üle terve Hongkongi, samuti on restoranil väiksemaid harusid üle terve maailma. Keskmise eine hind on 3,24 eurot.