Prantsusmaa linnakeses keelati inimestele liiga lähedale tikkuva delfiini pärast ujumine

Kolme meetri pikkune delfiin Zafar elutseb Finistère rannikul alates selle aasta kevadest ning kuigi ta pole inimeste vastu vägivaldne, keelustati tema tõttu rannas ujumine, kirjutas Matadornetwork.

Bresti linnapea Roger Larsi sõnul kehtestati ujumis- ja sukeldumiskeeld inimeste turvalisuse huvides. Kohaliku uudisteagentuuri Le Télégramme andmetel on delfiin end ujujate ja paatide vastu hõõrunud, kuid agressiivne Zafar ei ole.

Sellegipoolest on mänguhimuline delfiin põhjustanud mitu ohtlikku olukorda. Ühel korral näiteks oli ujujal abi vaja, kuid Zafar ei lasknud tal kaldale naasta. Samuti kurtis üks hispaania turist, et delfiin tikkus liiga ebamugavalt lähedale. Möödunud nädalal kirjutas BBC, et delfiin viskas ühe noore ujuja ninaga suisa õhku.

Bresti rannad ei jää ujujatele suletuks alatiseks. Keeld kehtib nimelt ainult siis, kui Zafar peaks läheduses olema. Kui on ametlikult teatatud, et delfiin on rannas, kuid ujuja siiski vette ronib, ootab teda delfiini lähedusse sattudes 39 euro suurune trahv.