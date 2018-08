Türgi liiri soodne kurss pole eestlastest puhkajaid innustanud

Võrreldes eelmise aastaga langes augustikuus Türgi liiri väärtus ligi poole võrra, mis pani inglased hüppeliselt Türgi puhkusereisi kirjutas Telegraph. Kui liiri väärtuse tohutul kukkumisel on kohalikule majandusele laastav mõju, siis tugevama valuutaga riikidest turistide jaoks tähendab see head võimalust Türgis soodsalt puhata ning sisseoste teha.

Mitte ükski Eesti suurematest reisibüroodest nagu Estravel, Go Travel ja CWT Estonia pole täheldanud, et Türgi valuuta kõikumine eesti reisijatele mõju oleks avaldanud. CWT Estonia turundusjuht Hiie Aru sõnul pole liiri nõrgenemine reisjate arvu kasvu kaasa toonud. «Paljud on oma reisid juba varem ära ostnud ja kursilangus tuleb neile nüüd reisile minnes pigem toreda boonusena,» selgitas ta.

Ka Estraveli andmetel on Türgi reisijate arv on samal tasemel eelmise aastaga ning seega tundub, et liiri väärtuse kukkumine pole reisimist mõjutanud. Go Traveli esindaja Anu Vane sõnul pole kliendid liiri teemal isegi mitte küsimusi esitanud, vaid lihtsalt hiljem kohapeal rõõmustanud, et kurss soodne on.