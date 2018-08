Finnair tihendab Aasia-suunalist lennugraafikut

«Jätkame oma kasvustrateegia elluviimist ja täiendavad väljumised tugevdavad veelgi meie kohalolekut Aasia võtmeturgudel. Finnairil on hea meel, et kasvav huvi on kahepoolne – mitte ainult eestlased ei lenda ärireisidele või puhkusele Aasiasse, vaid üha enam Aasia turiste leiavad tee Baltikumi», ütles Finnairi Ida-Euroopa ja Baltimaade juht Arunas Skuja.