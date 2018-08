Go Traveli turundusjuhi Anu Vane sõnul näitab nende müügistatistika ilmekalt, et suvelõpumeeleolu hakkab kohale jõudma, kuna suvepikendusreise broneeritakse hoogsalt. Vane usub, et just oktoober on puhkusereisiks aasta parim kuu. «Siis on korraga valikus kõige enam sihtkohti, kuhu pakettreise korraldatakse, ning Vahemere ääres on kliima siis veel mõnusalt suvine,» selgitas ta.