Armeenia köögikultuur: pärand vanaemadelt lapselastele

Armeenia köök sarnaneb oma vürtside-armastuse kui liharoogade poolest küllaltki suurel määral Türgi, Kreeka, Süüria, Pärsia ja Araabia köögiga. Kõigis neis on kesksel kohal liharoad.

Armeenia rahvusköögile on omane pikantsus, vürtsikus, mis väljendub väga erinevate maitseainete ja –taimede omavahelises kombineerimises. «Juba Armeenia kliima ja geograafiline asukoht aitavad kaasa sellele, et liha on saanud selle riigi köögi aluseks,» ütles OÜ Arm-Ararat juhatuse liige Spartak Akopdžanjan, kes esindab oma maad ja Armeenia köögikultuuri Eestimaal Pärnu linnas asuva Armeenia restorani kaudu.