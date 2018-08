4 viisi, kuidas kelmid võivad sinu passi varastada

Varastatud passide turg on üüratu. Interpoli andmetel on alates 2002. aastast tänaseni üle 40 miljoni passi kadunuks jäänud ning pelgalt ameeriklaste seas kaob igal aastal üle 300 000 passi, kirjutas Conde Nast Traveler.

Teades aga passivaraste nippe, võib õnnestuda pikanäpumeeste ohvriks langemist vältida.

Asukoht

Vargad peavad jahti tihtipeale seal, kus leidub kindlalt turiste, nagu näiteks restoranides või hotellis. Reisil olles pole üldse mitte ebatavaline, et asetad passi kas sööma minnes või hotelli registreerimise eel oodates korraks lauale. Kui aga lased korraks tähelepanul hajuda, võib potentsiaalne passivaras tulla, «kogemata» lauda või sind ennast müksata ning pass ongi kadunud. Kui passi kotist või taskust välja võtad, ära lase seda hetkekski silmist.

Joogi maha loksumine

See vargustüüp on kui mõnest komöödiafilmist. «Süütu» möödakõndija loksutab sulle peale kas jooki või riivab sind jäätise või muu määrduvaga. Seepeale hakkab ta paaniliselt enda poolt tekitatud plekki puhastama ning selles tohuvabohus kaob ka sinu kotist reisidokument. Kui peaks juhtuma, et keegi sulle tänaval või restoranis midagi peale kallab, ära luba tal end aidata, vaid kõnni kiirelt minema.

Tasku

Kuigi võib tunduda ilmselgena, et passi taskusse panna ei tohiks, varastatakse suur osa reisidokumentidest just ohvri taskust. Selleks ei pea varas isegi erilist vaeva nägema- rahvarohkel tänaval või rongis tähendab see vaid ühte väikest riivamist ning pass on läinud. Kui sul pole võimalust passi kotti panna ning pead seda enda keha vastas kandma, kaalu lameda kõhukoti ostmist, mille saad riiete alla peita.

Ametivõimude teesklemine

Passi tuleb reisides näidata enamasti lennujaamas, hotellides ning piiriületusel. Mõnes riigis võivad politseinikud turisti ka tänaval peatada, et tema reisidokumentide kehtivust kontrollida. Kuna politseivormi riietatud kelmid võivad proovida sama nippi, peaksid jälgima enne oma passi üle andmist mõningaid ohumärke.