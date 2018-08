Erilisele Itaalia saarele pääsemiseks tuleb aastaid järjekorras oodata

Arvestades, et tegemist on Alexander Dumas kuulsa raamatu «Krahv Monte Cristo» kirjutamise paigaga, pole ime, et nõudlus saarele pääsemiseks on suur. Põnevusromaanis on peategelane Edmond Dantès vangis, kus tema kongikaaslane jutustab talle Monte Cristo nimelisel saarel olevast varandusest. Vangist välja saades lähebki Edmond aaret otsima, hakkab ennast Monte Cristo krahviks kutsuma ning pöördub tagasi Prantsusmaale oma vaenlastele kätte maksma.