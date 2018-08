Reisiekspert soovitab: populaarsete sihtkohtade asemel tasub kaaluda neid alternatiive

Kui paljud reisileminejad suunduvad kõige populaarsematesse sihtkohtadesse, on reisiotsingumootor momondo.ee leidnud seni kahe silma vahele jäänud linnad, kus oleks nii mõndagi ette võtta, kuid turiste on neis paigus tavalisega võrreldes oluliselt vähem. Ekstraboonusena hoiate kokku kuni 34 protsenti majutuse eest, mis muudab väljavaate veelgi meeldivamaks.

Reisieksperdid heitsid pilgu hotelliotsingu andmetele ning leidsid kümme kõige populaaarsemat linnapuhkuse sihtkohta eurooplaste seas. Nendele pakuti alternatiivseid reisisihte nagu Évora, Olomouc ja Trogir – paigad, mis on inspiratsiooniallikaks turistidele, kes tahavad «peateelt kõrvale põigata» ning seejuures ühtlasi majutuskulusid kokku hoida. Mis sunnib meid käima vanu tallatud radu, millest on küllalt rääkinud juba meie sõbrad ja sugulased? Miks mitte alustada uut trendi?

«Populaarsete linnade külastamine maksab mõistagi rohkem ja pole nauditav teiste turistidega võidu rüseleda, peas kripeldamas mõtted, et tegelikult on kõige selle eest ülearu palju raha makstud», ütles momondo.ee ekspert.

Kõigest 1,5 tunnise teekonna kaugusel Berliinist edela pool on pealinna rivaal Leipzig, mis on üks imelisemaid muusikalinnu (nii klubimuusika kui klassikalise muusika osas), mis on end sügavalt ajalukku jäädvustanud.

Päikeselises Sevillas võib majutuskulude kokkuhoid öö eest kaheinimesetoas kolme-neljatärni hotellis Barcelonaga võrreldes ulatuda kuni 30 protsendini. Sevilla on ideaalne linn jalgrattaga ringisõitmiseks ja paikades nagu La Alameda on võimalik pidutseda läbi terve sumeda ja sooja öö. Kütkestav Lõuna-Itaalia linn Napoli pulbitseb elust, pakub hõrgutavaid roogasid ja imelisi paiku avastamiseks.

Rahvamasside vältimiseks otsi alternatiive

Uudishimulikud reisihuvilised võiksid populaarse Lissaboni asemel suunduda muuseumilinna Évorasse. Selles linnas leidub arvukaid ajaloolisi mälestusmärke, sealhulgas Capela dos Ossos, «Kontide kabel» (see ongi täpselt selline, nagu nimi kõlab, seega ei sobi nõrganärvilistele!).

Värvika ja kunstielamusi pakkuva kogemuse saamiseks jätke vahele London ja minge Bristolisse, kus moodsad piirkonnad nagu Stokes Crofti Rahvavabariik on segunenud vanaaegsema õhustikuga nagu Bristoli kuulsaim maamärk, viktoriaanlik Cliftoni peatussild.

Kümne populaarseima sihtkoha hulgas on ka Amsterdam- üks kulukamaid valikuid, kui jutt on ööbimisest kaheinimesetoas. Keskmine hind öö eest kolme-neljatärni hotellides on136 eurot. Kui minna aga lähedal asuvasse Utrechti, maksavad turistid samaväärse majutuse eest vaid 102 eurot ning säästavad seega kuni 25 protsenti.

Utrecht on fantastiline sihtkoht meeldiva puhkuse veetmiseks. Amsterdam on tavaliselt tulvil turiste – Utrecht on tagasihoidlikum. Sellegipoolest on sealgi samamoodi palju uhkeid kanaleid ja stiilseid söögikohti. Lisaks on see linn Amsterdamist kõigest pooletunnise rongisõidu kaugusel – seega on sealt kiire kõrvalpõige pealinna täiesti võimalik.

Nendele, kes tahavad sissetallatud radadega võrreldes teistsugust kogemust, soovitab Momondo Leeuwardenit – see asub Frieslandis, mis on vaid kahe tunni kaugusel Amsterdamist põhja poole. Leeiwarden on tänavune Euroopa Kultuuripealinn, mis annab ühtlasi võimaluse osaleda rohketel kultuurisündmustel- ja pidustustel.

Kohalikud elamused väljaspool Pariisi, Dubrovnikut ja Prahat

Majutuse osas on Pariis erakordselt kallis, seega turistid, kes otsivad pigem põnevat kohalikku hõngu pakkuvaid ja rahakotisõbralikumaid paiku, võiksid valida reisisihiks Nantesi – Bretagne’i maakonna elujõulise pealinna.

Pariisi majutuskohtade keskmine hind kolme-neljatärni hotellides on 114 eurot öö. Nantesis küsitakse külastajatelt öö eest samaväärsetes tingimustes 78 eurot, mis tähendab 32 protsenti kokkuhoidu.

Kreetal asuv Rethymno on tunniajase teekonna kaugusel Haniast itta, kus on väga maaliline Veneetsia kvartal ning imeilus sadam. See on ideaalne pidepunkt saarega tutvumiseks.

Horvaatias on soovitatav tutvuda aga keskaegse müüriga ümbritsetud Trogiri linnaga, mis asub väikesel saarel Spliti lähistel. Trogiris on külluslikud marmorist tänavad ning avar mereäärne puiestee.