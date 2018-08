Sotsiaalmeedias hülge paitamisega uhkeldanud turist sai trahvi

Hawaiile puhkama tulnud turist postitas Instagrami video, kus ta uhkeldas munkhülge paitamisega, kirjutas news.com.au.

Kuna munkhüljes on Hawaiil looduskaitse all ning looduses elavate loomade häirimine on keelatud, otsis Hawaii Riiklik Ookeani ja Atmosfääri Administratsioon (NOAA) mehe üles ning määras talle 1500 USA dollari suuruse trahvi (ligi 1282 eurot).

Hawaii munkhüljes FOTO: Michael Pitts / /Scanpix

Kõnealune turist postitas Instagrami video hashtagiga #monkseals (tõlkes: munkhülged), kus ta kõndis öösel Poipu rannas magava hülge juurde ja paitas teda. Ehmunud hüljes pöördus äkitselt mehe poole, mille peale turist põgenes. Seejärel filmis mees rannas olevat NOAA silti, kus soovitatakse metsikutest loomadest turvalisse kaugusesse hoida.

NOAA ametnikel õnnestus turist üles leida ning talle looduskaitse all oleva Hawaii munkhülge puudutamise ja Kauail merikilpkonna kiusamise eest trahv määrata. Mees on nõustunud trahvi tasuma.

«Üleastumised tekivad tavaliselt sellest, et turistid soovivad saada head fotot lähedalt koos hülgega või adrenaliiniotsijad proovivad leida põnevust,» sõnas NOAA esindaja Adam Kurtz. Ta lisas, et on tõeliselt ärritav näha, kui inimesed loomi häirivad.

Hawaii munkhülged on kriitilises ohus olev liik, kes on nii riikliku, omavalitsuse kui ka Mereloomade Kaitse Akti kaitse all. Kurtzi sõnul oleks võinud ka turist ise viga saada, kuna munkülged on metsikud loomad ning võivad käituda ettearvamatult. Hüljes oleks võinud meest kohe rünnata, selle asemel, et tema suunda lihtsalt ümber pöörata.