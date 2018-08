Maailmaränduri päevik: Kuubal mõistsin, et aasta reisimist pole ikka midagi õpetanud

Muidugi mõista esimene kaart ei töötanud ja mõtlesin juba kuidas ilma rahata Kuubal hakkama saada. Õnneks teine kaart siiski toimis ja sain oma raha kätte. Kuubal on kasutusel kaks raha, CUC turistidele ja CUP kohalikele. CUC on seotud USA dollariga ja on täpselt üks dollar. Kerge meeles pidada ja arvestades euro kurssi, mulle täitsa soodne.

Järgmine ülesanne oli internetti saada. Selleks oli vaja oodata pea tund aega järjekorras, et kolm ühetunnist kupongi osta. Nagu enne öeldud, siis Kuubal mobiilset internetti pole, aga teatud kohtades on võimalik wifisse saada, eeldusel, et kupong varem ostetud on.

Carlos Kuuba sigarit suitsetamas. FOTO: Risto Prii

Kohad, kus internetti saab, on kaugelt äratuntavad, kuna seal on hordide viisi inimesi, kelle pilk alla telefoni suunatud on. Ilmselt kui kunagi mobiiline internet tuleb, siis juhtub nagu «lääneriikides», pilk on kogu aeg mobiilis, vahet pole kus olla. Igatahes sain oma kallile perele öeldud, et kõik on korras ja pole vaja muretseda.

Järgmisel päeval hakkasin ratast kokku panema ja mõtlesin kuhu poole startida. Halb on asjaolu, et ma saarel keskelt alustan ja tuul on iga päev läände. Havana poole sõites on ju täitsa tore, aga sealt tagasi tulemine tundub päris korralik ettevõtmine. Viisa kehtib 30 päeva, võimalusega 30 päeva pikendada.

Lõpuks otsustasin Havana poole startida ja edasi mõelda siis, kui sinnamaani jõuan. Üks on kindel, Santa Clarasse pean ma tagasi jõudma, kuna mu rattakast jääb sinna. Nimelt on Kuubal rattakasti pea võimatu leida, nii et Carlos lubas seda seni valvata, kuni ära olen.

Risto teekond kaardil: