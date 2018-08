Millist infot peaks ja mida ei tohiks pagasile märkida

Lennufirmad on muutunud kadunud pagasi käitlemisel järjest paremaks ning 97 protsendil juhtudest leiab kadunud pagas tee tagasi omaniku juurde juba kahe päeva jooksul, kirjutas Travel+Leisure.

Selleks, et sina selle õnnetu kolme protsendi hulgas ei lõpetaks, kelleni pagas palju hiljem jõuab või halvimal juhul ei jõuagi, tasub alati pagasile märkida oma kontaktinfo. Seal peaks olema omaniku nimi, e-maili aadress ning telefoni number.

Vältima peaks aga oma koduaadressi kirjutamist pagasile. USA Today andmetel on aadressi pagasi märkimisel suurem tõenäosus, et su kodu puhkusel olles röövitakse. Kui aga kahtlemata pead vajalikuks aadressi märkimist, võiksid kirja panna kas oma töökoha aadressi või hotelli aadressi, kus puhkusel olles viibid.

Samuti peaks vältima oma kodumaa lippu pagasil, kuna see võib tekitada liigselt ebavajalikku tähelepanu päritolu kohta. Pagasil olev silt kontaktinfoga võiks olla kas paberiga kaetud või muudmoodi varjatud igale lähedalolijale. Kui pagas läheb kaduma, peaks pagasikäitleja sildi välja võtma, et kontaktinfole ligi saada.

Lisaks on mõistlik enne lendu oma pagasist foto teha ning üles märkida ka selle täpne suurus. Juhul kui pagas lähebki kaotsi, on hea see info siis lennufirmale saata.