Käesolev nädal on parim aeg jõuludeaegse puhkusereisi broneerimiseks

«Millal täpsemalt on parim aeg eri sihtkohtadesse pileteid broneerida oleneb mitmest faktorist», sõnas Skyscanner Austraalia reisiekspert Michael Grierson. Kõige määravam on tema sõnul aga pakkumise ja nõudluse vahekord.

«Pakkumise poole pealt on faktoriks näiteks see, mitu lennufirmat samal liinil lendavad», selgitas ta ning lisas, et sihtkoha populaarsus ja broneeringute arv on aga see, mis mõjutab nõudlust.