Endine poksija peatas Lufthansa lennukit kaaperdada üritanud mehe

IPA Yvelines tient à saluer le courage et le civisme de l'ancien boxeur professionnel Tarik Sahibeddine ! Félicitations pour cet acte de Bravoure ! IPA Yvelines would like to salute the courage and good citizenship of former professional boxer Tarik Sahibeddine! Congratulations for this act of Bravery! Hier soir sur le vol retour de Munich, Tarik a maîtrisé en plein vol un forcené qui cherchait à entrer dans la cabine de pilotage dans l'intention de détourner l'avion. Devant les 200 passagers et l'équipage tétanisés, l'ancien champion de boxe est intervenu pour tenter de raisonner l'individu de plus en plus agressif et déterminé avant de le plaquer au sol, le ligoter et le maîtriser jusqu'à l'atterrissage et l'intervention des forces de police de l'aéroport de Roissy.

