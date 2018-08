Mehhiko rooga tunneb heast taco-st ning värviküllusest

Et lõuna-Ameerika roogadest päriselt sotti saada, tuleks tõenäoliselt võtta ette reis näiteks Mehhikosse. Ent saab ka ilma selleta - Ladina Ameerika köögile orienteeritud restoran La Tabla Tallinnas Telliskivi kvartalis toob selle kõik meieni üsna vahetul moel.

Enim tuntud Ladina Ameerika rahvusköögist pärit road, mis on vallutamas ka lääne-maailma, on tacod ja quesadillad. «Muide, quesadilla tuleb hispaania keelsest sõnast queso, mis tähendab juustu. Seda juustu serveeritakse kahe tortilla vahel,» räägib Jorgen La Tablast, nagu end palub kutsuda mees, kes selle särtsaka toidukohaga algusest peale seotud on olnud.