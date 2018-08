Mehhiko rooga tunneb heast taco-st ning värviküllusest

Enim tuntud Ladina Ameerika rahvusköögist pärit road, mis on vallutamas ka lääne-maailma, on tacod ja quesadillad. «Muide, quesadilla tuleb hispaania keelsest sõnast queso, mis tähendab juustu. Seda juustu serveeritakse kahe tortilla vahel,» räägib Jorgen La Tablast, nagu end palub kutsuda mees, kes selle särtsaka toidukohaga algusest peale seotud on olnud.

«Kui algne mõte oli teha päris Mehhiko restoran, siis õige pea sai selgeks, et selline rahvusköök jääb kitsaks. Ladina Ameerika rahvaste toidukultuuris on mitmeid läbivaid jooni ja nii otsustasime keskenduda kogu n-ö Ladina Ameerika köögi Eestisse «importimisele»,» ütles Jorgen.

«Saadud taignale lisame keedetud ja kuivatatud maisijahu ning küpsetame seejärel grillil. Väidetavalt on just sellisel meetodil tortilla’de tegemine põhjus, miks Mehhikos ei esine praktiliselt kaltsiumivaegusest tekkivaid erinevaid tervisehädasid,» ütles Jorgen.

Ladina-Ameerika köögist rääkides ei saavat Jorgeni sõnul mööda minna erinevatest mereannitoitudest. «Meie külalised on väga kiitnud koorest mereannisuppi (Crema de Mariscos), mis on modernses ladina köögis levinud paksu konsistentsiga supp, mis sisaldab sinimerekarpe, kalafileed, kaheksajalga ja rõõska koort,» ütles ta.

Liharoogade valmistamisel on peamine meetod madalküpsetus ja suitsutamine. «Et liha jääks mahlane ja meeldiva tekstuuriga, hoiame seda pikemat aega madalal temperatuuril ahjus ja sõltuvalt roast anname vajadusel lihale - olgu see siis veise- sea-või pardiliha - oma suitsuahjus veel täiendava suitsuse maitse," selgitas Jorgen.

Eestis ja Läänemaailmas on laialt levinud arvamus, et Ladina Ameerika road on rasvased ja hirmteravad. «Tegelikkuses on maitsed palju mahedamad ja vähese rasvasusega sobides selliselt igati neile, kes ei armasta liigvürtsikaid roogasid," lausus Jorgen.