Briti turist sai Mehhikos hotellitoitu süües fekaalide kaudu leviva haiguse

Kui perekond koju naases, selgus, et pereisa Scott oli saanud tsüklosporiaasi nimelise troopilise haiguse, mida saab vaid inimese väljaheitega kokku puutunud toitu süües.

«Mul olid ägedad kõhukrambid ja kõhulahtisus ning olin sunnitud kolm nädalat töölt vabaks võtma. Ma ei ole endiselt täielikult paranenud. Aga juba on palju parem kui enne,» sõnas Scott.

Mehe sõnul andis ta juba hotellis olles tilkuvast laest ning muudest probleemidest oma reisikorraldajale TUI teada, kuid talle vastati vaid, et kõigil on oma hotellitubadega probleeme.

Scott on TUIle teada andnud, et lisaks täielikule kompensatsioonile ning reisikorraldaja vabandusele soovib ta, et juhtumit uuritaks põhjalikult.