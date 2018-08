Video piloodi emotsionaalsest sõnavõtust levib internetis kulutulena

Enne lennuki õhkutõusu tuli ta aga kokpitist välja ning teatas reisijatele, et tegemist on tema 48-aastase piloodikarjääri viimase lennuga.

«Tere tulemast Cebusse suunduvale lennule 600. Tahan teile teada anda, et minu karjääri jooksul on see siin minu viimane lend», sõnas Irizani, kes järgmisel päeval sai 67 aastaseks.