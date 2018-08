Turistide toodud troopilised haigused on hakanud Euroopas kanda kinnitama

Terviseeksperdid hoiatavad, et soojemate õhutemperatuuride tõttu Euroopas, on reisijate poolt kaasa toodud troopilised haigused Euroopas üha suuremaks ohuks, kirjutas The Guardian.

Sel suvel tõusis hüppeliselt Lääne-Niiluse viirushaiguse levik Euroopas võrreldes varasema nelja aastaga. Augusti keskpaiga andmetega on sel aastal haigestunud sääskede teel levivasse eksootilisse haigusesse 400 inimest, kellest 22 inimeselt on tõbi võtnud elu.

Euroopa Haiguste Ennetamise ja Kontrolli Keskuse (ECDC) andmetel on haigusest mõjutatud riikide seas Itaalia, Kreeka, Ungari, Serbia ja Rumeenia, kus kõigis on Lääne-Niiluse viirust esinenud ka varasemalt.

Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) andmetel on haiguspuhangute järsu tõusu põhjuseks varajane soojade ilmade algus sel aastal, mis tõi kaasa kõrged õhutemperatuurid ja seejärel niiske ilma. Need on aga ideaalsed tingimused sääskede paljunemiseks.