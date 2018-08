Galerii: Kariibi mere paradiisirannad on täitunud mürgiseid gaase eritavate vetikatega

Mehhikos Quintana Roo maakonnas Playa del Carmenis on mitmed rannad täitunud sargassumi vetikaga- pruuni meriadruga, mis kasvab tavapäraselt avamerel. Ohtra vetikamassiga on hädas lisaks Playa del Carmeni piirkonnale ka mitmed teised Kariibimere rannad ning ka USA idarannik.

Teadlaste sõnul toimus sargassumi vetika massiline kasv 2011. aastal, kuid ajapikku on probleem vaid süvenenud ning peagi pole välistatud enam ka keskkonnakatastroof. Kuigi randu puhastatakse vetikatest igapäevaselt, on mõne päevaga taas terve rannaäär haisvat meriadru täis.

Lisaks sellele, et vetikas on tülikas nii kohalikele kui ka turistidele, on see kahjulik ka kohalikule ökosüsteemile. Nimelt mõjutab see vees olevat hapniku taset ning toob kaldale erinevaid mikroorganisme, mis omakorda madalas vees olevaid korallrahusid kahjustavad.