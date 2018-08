Paljad turistid ajasid Itaalia siseministri marru: küll ma juba teaks, kuidas neid idioote «harida»

Korrakaitsjad on ühendust võtnud juba mitme riigi konsulaarosakonnaga, et aidata kahte meesturisti tuvastada.

Politsei teadaandes seisis, et tegemist on ennekuulmatu teoga, mis «tõsiselt solvas rahvuslikku tunnet ning neid langenuid, kelle auks monument on pühendatud». Kui vembumehed kätte saadakse, ootab neid vähemalt 400 euro suurune trahv.