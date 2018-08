Seto köök - hõrgud maitsed puhtast kohalikust toorainest

Piiriäärsed alad on alati kandnud endas mõjutusi mitmest erinevast kultuurikeskkonnast ning mõistagi kehtib see ka toidukultuuri kohta.

Setod ja Setomaa oma kergelt slaavipärase temperamendiga on aastasadu olnud justkui rahvus omaette - pole nad õieti ei eestlased, ega ole ka venelased. Vaid on setod!

MTÜ Seto juhatuse liige Ülle Pärnoja kirjeldas Seto kööki ja -maitset kui täiesti omaette nähtust, sest tegelikkuses olevatki see päris Seto-maitse erinev nii Eesti kui Vene köögist.

«Et selles kirevas olustikus ellu jääda, on setod õppinud arvestama teiste kultuuridega, aga samas hoidnud kinni omast, nii on ka toidukultuuriga,» kõneles Pärnoja.

Igal rahval on oma söögitraditsioon. Setod peavad tänaselgi päeval lugu puhtamaitselisest toidust.

«Seto köögile on iseloomulik, et puhta tooraine maitse ja tekstuur on valmistoidus alati tunda,» lisas Pärnoja.