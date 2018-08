Maailmaränduri päevik: mind ei lubatud üle USA piiri täiesti jabural põhjusel

Hommikul alustasin varakult. Ei teadnud, kui kaua piiril aega minna võib ja kuna mu esimese öömaja siht oli 120 kilomeetri kaugusel Burlingtonis, siis ei tahtnud pimeda peale jäämisega riskida. Olen kuulnud, et USA piirikontroll on väga range ja olin natuke pabinas.

Põhjuseks oli asjaolu, et kuna mul ajalehes blogi ilmub, siis olen järelikult ajakirjanik ja vajan pressi viisat. Ma iseenesest ennast just ajakirjanikuks ei pea ja ääretult kurb oli kuulda, et ma kõik oma plaanid nüüd ümber tegema pean. Kuigi nad soovitasid mul pressi viisa teha ja uuesti proovida, siis kahjuks see võimalus mul puudub.