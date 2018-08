Uuring: lendamise kvaliteet pole halvenenud, kuid reisijad vinguvad üha rohkem

Suurbritannia Lennunduse Tarbijate Uuring paljastas, et üha vähem reisijaid on lennukites pakutava teenusega rahul, kirjutas Travel+Leisure. Sellegipoolest arvasid vähesed, et lendamine on ajaga suisa halvemaks muutunud.

Võib-olla on probleemiks pigem see, et kui miski seisab pikka aega muutumatuna, kipub inimestel sellega tekkima üha suurem rahulolematus.

Uuringu kohaselt on viimase kahe aasta jooksul reisijate rahulolu kahanenud 90 protsendilt 83 protsendile. Rahulolu pardateenindusega langes aga 81 protsendilt 77 protsendile.

Kummalisel kombel usuvad aga inimesed pigem, et lendamine on iseenesest muutumas paremaks. Enamik ehk 53 protsenti vastanutest arvas, et lendamine on püsinud üsna muutumatuna, kuid 29 protsenti arvas, et see on muutumas paremaks.

Hea reisielamuse kõige olulisemateks faktoriteks olid reisijate arvates lennukis olemise kogemus ning pagasi kättesaamine sihtpunkti lennujaamast. Veel peeti oluliseks lennujaama kogemust ning taskukohasust.