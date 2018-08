Tallinn valiti Euroopa kümne targa turismilinna hulka

Abilinnapea Aivar Riisalu sõnul on turism Tallinna jaoks oluline majandusharu. «Turistid kulutavad Tallinnas 960 miljonit eurot aastas ja turism loob otseseid töökohti ja kaudseid töökohti erinevates sektorites», ütles Riisalu.

Riisalu sõnul on oluline, et linna turismiarenguid suunatakse jätkusuutlikult ja vastutustundlikult, säilitades samal ajal tasakaal majanduse, keskkonna ja kohaliku elukvaliteedi vahel.

Konkursil osaleb 38 linna 19 Euroopa riigist. Lisaks Tallinnale on finalistide hulka arvatud Brüssel, Helsingi, Ljubljana, Lyon, Malaga, Nantes, Palma, Poznan ja Valencia.

Tiitli «European Capital of Smart Tourism» võitjad selguvad novembris. Lisaks kahele linnale, kes saavad kanda seda tiitlit, tunnustatakse linnade saavutusi ka neljas eraldi eelpoolnimetatud kategoorias.

Konkursi eesmärk on tunnustada jätkusuutlikke ja innovatiivseid turismiarenguid linnades. Turism on väga kiiresti arenev majandusharu, kus on rohkelt väljakutseid nii teenuste disainis kui digivaldkonnas aga ka jätkusuutlikus arengus ja loomemajanduse paremas kaasamises.