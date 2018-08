Finnair avab otseliini inglite linna Los Angelesse

«Tänu Helsingi lähedusele tähendab Finnairi uus põhjapoolne lennuliin Los Angelesesse konkurentsivõimelisi ja mugavaid reisiaegu ka eestlastest klientidele. Samuti hõlbustab uus ühendus jätkulende Los Angelesest teistesse USA sihtkohtadesse,» ütles Finnairi Ida-Euroopa ja Baltimaade juht Arunas Skuja.

Finnair hakkab alates 31. märtsist Los Angelese rahvusvahelisesse lennujaama (LAX) lendama kolm korda nädalas. Los Angelese lennuliin on Finnairi USA sihtkohtadest esimene, mida hakatakse regulaarselt opereerima uue Airbus A350 lennukiga.

Finnair plaanib järgmisel suvehooajal lisalende ka San Francisco ja Chicago liinile. Mõlemad lennuliinid alustavad aprillist ja San Francisco liinile lisandub maist neljas iganädalane väljumine. Nende muudatuste järel lendab Finnair igapäevaselt Californiasse, kolm korda nädalas Los Angelesesse ja neli korda nädalas San Franciscosse.

Los Angeles on tuntud eeskätt oma ilusa ilma ja kuulsate randade poolest, olles koduks USA televisiooni- ja filmitööstusele, sealhulgas maailmakuulsale Hollywoodi piirkonnale. See on ka Ameerika üks suuremaid ärireiside ja kaubaveo sõlmpunkte.

«Avasime San Francisco lennuliini kaks aastat tagasi ja oleme saanud kinnitust, et California ja läänerannik on meie klientide seas populaarsed sihtkohad. Oleme veendunud, et uut Los Angelese lennuühendust saadab samaväärne edu,» lisas Skuja.

Los Angeles on Finnairi viies sihtkoht Põhja-Ameerikas, lisaks New Yorgile, Chicagole, San Franciscole ja Miamile. Eeldatav lennuaeg LAX-i on 11 tundi ning Helsingisse 10 tundi ja 30 minutit.