VIDEOBLOGI Üksinda Itaalias: sattusin kogemata Bolognast Berliini?!

Itaalia reisipäeviku kuuendas osas jõuab Marian Bolognasse, kus on seni vaid ronge vahetatud ja edasi tormatud. Kuid ülikoolilinn lummab tohutute passaažidega - jääb mulje, et terve linn vaid passaažikäikudest ja tänavakunstist koosnebki.

Pasta Bologneset teame kõik - aga milline on see õige? Bologna on selle roa sünnipaik ning elevus on suur, tellides kohalikus restoranis autentset Tagliatelle con Ragù alla Bologneset. Nagu nimi viitab, leiutasid spagetid selle toidu juurde ameeriklased, originaalis valmistatakse seda tagliatelle pastast.