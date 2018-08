Saaremaal Oitme külas on pühadelaual nii suitsutatud kui praetud kala

Saartel ning rannikualadel on kala ja kalapüük alati au sees olnud ning on seda tänaseni. Tõenäoliselt ei leidu ainsatki kaldaäärset kodu, kus paadiga merelkäimine tavapärane poleks ning pererahvas aerude asukoha ammuilma unustanud oleks.

Leisi lähistel Oitme külas asuva Kongi talu perenaine Hellen Lempu ning tema abikaasa Kaljo Lempu on Triigi lahe kaldal elanud aastast 1979, mil perekond siia kodu rajas. Niisama vana on ka siinne kalapüügi traditsioon – kalal on käidud alati.

«See on lihtsalt elu osa, kala on meie toidulaual hinnatud kraam ning teeme seda mitmel erineval moel,» rääkis perenaine Hellen, kes mõistab kalast hõrke ja koduseid roogi valmistada nii keedetud, praetud, suitsutatud kui soolatud kujul.

«Lesta oli tänavu palju, seda sai ikka suitsutatud, pühadeks tegime mõned suitsuahvenad,» märkis ta. Hellen ütles, et läbi aegade on Triigi laht kostitanud laheäärseid elanikke rikkaliku kalavalikuga. «Meie lahesopi kalad on ikka olnud ahven, haug, säinas ja särg. Ka tuulehaugi leidub. Siig on muidugi ikka kõik see parem,» kostis ta ehtsaarlaslikul toonil.