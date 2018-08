Kala on Eesti köögis alati au sees olnud

Saartel ning rannikualadel on kala ja kalapüük alati au sees olnud ning on seda tänaseni. Tõenäoliselt ei leidu ainsatki kaldaäärset kodu, kus paadiga merelkäimine tavapärane poleks ning pererahvas aerude asukoha ammuilma unustanud oleks.

Leisi lähistel Oitme külas asuva Kongi talu perenaine Hellen Lempu ning tema abikaasa Kaljo Lempu on Triigi lahe kaldal elanud aastast 1979, mil perekond siia kodu rajas. Niisama vana on ka siinne kalapüügi traditsioon – kalal on käidud alati.