Relvastatud politsei viis haige vanahärra Easyjeti lennult minema

Airlive vahendab, et 72-aastane Sam Ramsay Smith oli teel Amsterdamist Londoni Gatwicki lennujaama. Londonis pidi teda ootama ravi, kuna mees kannatab seisundi all, mis teeb liikumise keeruliseks.

Oma vigastuse tõttu oli ta maksnud lisaks 27 naelsterlingut (30 eurot), et tagada jalgade jaoks lisaruum. Pardale jõudes avastas ta aga, et koht on juba võetud ning sellest tüli alguse saigi.