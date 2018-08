Panamalt pärit Indira Meylin de Kress õpetab eestlasest abikaasat oma kodumaa kööki tundma

On asju, millega Indira on Eestimaal selle ajaga juba peaaegu et harjunud - näiteks nagu sellega, et sügise lõpupoole läheb külmaks ning et seejärel tuleb lumi maha või siis, et poest ei olegi võimalik osta kõiki neid toiduaineid, mida tema oma kodumaal kasutama on harjunud.